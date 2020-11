Tottenham, Mourinho: "Partita complicata, in Premier League ogni punto è oro"

vedi letture

Nel posticipo di Premier League il Tottenham ha faticato contro un Brighton che nella ripresa ha provato a ribaltare il risultato, ma con il gol del ritrovato Bale si è assicurato 3 punti che valgono il momentaneo secondo posto in classifica. Al termine della gara l'allenatore degli Spurs Jose Mourinho ha analizzato la prestazione ai microfoni dei media ufficiali del club:

"Questa vittoria significa molto, sul campo hanno sentito quello che noi sentivamo fuori, è stata una partita difficile, complicata. Dovevamo reagire al pareggio e lo abbiamo fatto. Alla fine, dopo aver preso due pali e segnato un gol, abbiamo gestito bene gli ultimi 15 minuti di gioco, abbiamo mantenuto lontani i pericoli dalla nostra porta, abbiamo dato stabilità alla gara, quella stabilità che era mancata in precedenza. Questa è la Premier League, ogni punto è d'oro. Spesso si dice, quando non batti le squadre della parte sinistra della classifica, che la squadra più forte non ha giocato bene, ma bisogna cambiare il modo di analizzare le partite, queste squadre giocano bene e ogni punto in Premier è difficile da conquistare."



Bale, appena entrato, ha segnato il gol vittoria. E' questo l'impatto sulla partita che ti aspetti dai giocatori?

"Certo. A Gareth va grande merito per il duro lavoro che sta facendo per migliorare, ma anche Lo Celso è entrato bene, ha lottato, così come Davies che ha dato stabilità. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno dai giocatori che partono dalla panchina. Quando i giocatori vivono male la panchina, non riescono a dare il loro contributo. Questo campionato è molto difficile e abbiamo bisogno del contributo di tutti. Sono contento per i 3 punti, ora andiamo in Bulgaria e proviamo a mettere l'Europa League sui binari giusti".