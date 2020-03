Tottenham, Mourinho: "Partita di oggi importante come quella col Lipsia"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport England a margine del match contro il Burnley: "Le sensazioni dei giocatori sono molto importanti, quella di stasera è molto importante come lo sarà quella di martedì in Champions League. In FA Cup alcuni miei giocatori hanno corso per quindici chilometri, dunque non chiedetemi perché Lucas Moura, Lo Celso e Winks non giocano stasera: non sono nelle condizioni migliori, la speranza è quella di recuperarli pienamente per il ritorno contro il Lipsia".