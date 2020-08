Tottenham, Mourinho pensa al sostituto di Aurier: tutto su Matt Doherty

Dal 2018, in Premier League, solo Trent Alexander-Arnold (30) e Andrew Robertson (25) sono stati coinvolti in più reti di Matt Doherty (16) tra i difensori. Un dato che spiega bene, secondo Sky Sports UK, l'interesse del Tottenham per il terzino del Wolverhampton. Per Mourinho, l'irlandese classe 1992 è una priorità assoluta e potrebbe prendere il posto di Serge Aurier, su cui c'è il Milan.