Tottenham, Mourinho perde i pezzi in difesa: Aurier piace in Ligue 1, su di lui il Monaco

vedi letture

Serge Aurier, difensore del Tottenham, piace al Monaco. L'esterno ivoriano, come riportato da Sky Sports, potrebbe tornare in Ligue 1 dopo l'ultima esperienza nel 2017 col Paris Saint-Germain. In questa stagione ha collezionato 35 presenze, di cui 26 partite in Premier League.