Tottenham, Mourinho: "Primi 20 minuti scadenti. Loro non hanno creato grossi problemi"

Intervenuto nel post-partita di Tottenham-Leicester, il tecnico degli Spurs José Mourinho ha così analizzato la sconfitta casalinga contro le Foxes.

Sulla partita:

"Non ci hanno creato grossi problemi, hanno segnato con l'autogol di Alderweireld ma non ricordo altro. Ricordo, invece, una gran parata di Schmeichel. Noi sicuramente non abbiamo creato 15 occasioni, ma loro hanno difeso bene. Non siamo partiti bene perché ho detto io alla squadra di non partire bene, in maniera propositiva. Abbiamo cominciato, però, sicuramente male la gara".



Sulla prestazione:

"I primi 20 minuti sono stati di fattura scadente - ammette lo Special One -, spazi lasciati liberi e pressing e atteggiamento che non mi sono piaciuti. Poi abbiamo cambiato, avendo le nostre chance prima di prendere quel rigore senza senso".