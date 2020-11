Tottenham, Mourinho: "Primi o secondi, conta che stiamo lottando per il titolo"

L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, analizza la gara vinta per 2-0 contro il City di Pep Guardiola: "Bello essere primi in classifica, domani potremmo essere secondi, ma poco importa. Stiamo lottando per il titolo, questo è molto bello. Adesso mi rilasso, guarderò Atletico-Barcellona e dormirò come un angelo. Nessun problema se domani il Leicester dovesse superarci, stiamo lottando gara dopo gara".