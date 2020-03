Tottenham, Mourinho: "Qualcuno deve rendersi conto che giochiamo in Premier"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha così commentato il match pareggiato per 1-1 in casa del Burnley: "Penso che la qualità e la dinamica di Lucas Moura e Lo Celso abbiano fatto la differenza. Vorrei dire alcune cose, ma è meglio evitare. Nel secondo tempo siamo migliorati notevolmente rispetto ai primi 45'. Mi aspettavo che i giocatori freschi potessero dare qualcosa di più alla squadra, qualcuno deve rendersi conto che giochiamo in Premier League: mi auguro che il prossimo anno le cose vadano meglio, questo non basta".