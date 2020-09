Tottenham, Mourinho: "Siamo stati pigri nel pressing. Complimenti ad Ancelotti!"

vedi letture

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK al termine dell'incontro Tottenham-Everton 0-1, valevole per la 1ª giornata della Premier League 2020/2021:

"Non ho parlato di calciatori pigri, ma di un pressing pigro lì davanti - precisa lo Special One -. Questa situazione a creato un disequilibrio di squadra. Posso dire, però, che alcuni miei giocatori non sono in forma perché non hanno avuto modo di svolgere la preparazione estiva. Ci sono altri, invece, che hanno avuto altri tipi di difficoltà nel precampionato che hanno impedito loro di lavorare al meglio. Complimenti al mio collega Carlo (Ancelotti, ndr)".

"Dirò ai ragazzi cose che non posso dire pubblicamente per risollevarli - prosegue il tecnico degli Spurs -. Dobbiamo continuare a lavorare. Non c'è tempo per pensare perché, tra pochi giorni abbiamo una partita da dentro o fuori (2° turno dei preliminari di Europa League contro i bulgati del Lokomotiv Plovdiv il prossimo 17 settembre, ndr), quindi non possiamo permetterci di piangerci addosso o di lamentarci".