Tottenham, Mourinho striglia Dele Alli: "Deve fare gioco, non creare problemi alla sua squadra"

vedi letture

Continua il rapporto difficile tra Dele Alli e Jose Mourinho, che nel post-partita non le ha certo mandate a dire al suo calciatore, nonostante il successo raccolto contro lo Stoke: "Per me un giocatore che gioca in quella posizione è un giocatore che deve legare i reparti e fare gioco, non creare problemi alla propria squadra".