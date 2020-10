Tottenham, Mourinho sull'esclusione di Bale: "Qui non c'è una sedia bella e comoda per lui"

vedi letture

José Mourinho, allenatore del Tottenham, dopo il beffardo pareggio contro il West Ham ha spiegato la sua scelta di non mandare in campo Gareth Bale (che ha vissuto un esordio tutt'altro che indimenticabile) dal primo minuto: "La decisione di non schierarlo dall'inizio è stata buona ed era volta a dimostrare che qui non c'è una bella sedia comoda ad attenderlo. L'ho fatto per mandare un messaggio alla squadra: l'attenzione doveva essere sulla partita, non su di lui. Qui ci sono tanti buoni attaccanti".