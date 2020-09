Tottenham, niente Inter per Dele Alli: contatti avviati con Real Madrid e Paris Saint-Germain

L'Inter ci ha pensato, ma Paris Saint-Germain e Real Madrid si sono mosse concretamente per Dele Alli. Il trequartista inglese, come riportato dal Daily Mail, è in uscita dal Tottenham: il giocatore è stato escluso in diverse occasioni dai convocati di Mourinho e l'arrivo di Bale può rappresentare un segnale di mercato chiarissimo. Blancos e parigini si sono mossi concretamente per il 24enne, ora bisognerà capire quali saranno le richieste economiche dei londinesi.