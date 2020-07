Tottenham, occhi su Wilson: con il Bournemouth retrocesso possono bastare 10 milioni

Stando alle informazioni riferite dal Sun on Sunday, il Tottenham sta preparando un rinforzo per il proprio reparto offensivo della prossima stagione, e si tratta di Callum Wilson, potente attaccante di 28 anni che milita nel Bournemouth, già ufficialmente retrocesso e che la prossima stagione giocherà in Championship. Proprio per questo, potrebbero bastare meno soldi del previsto per prelevare il 28enne, ancora sotto contratto fino al 2023: secondo il quotidiano d'Oltremanica, poco più di 10 milioni di euro potrebbero già essere sufficienti.