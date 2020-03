Tottenham, paura per Vertonghen: moglie e figli presi in ostaggio

Brutta avventura per Jan Vertonghen e la sua famiglia. Secondo quanto racconta il The Sun, infatti la sera del 10 marzo, mentre il difensore del Tottenham era impegnato in Champions League nella sfida contro il Lipsia, sua moglie e i loro due figli sono stati tenuti brevemente in ostaggio da quattro uomini armati che hanno fatto irruzione nella loro casa di Londra. La polizia ha confermato che quattro uomini con passamontagna si sono introdotti all'interno dell'abitazione e armati di coltelli hanno rubato un numero di oggetti prima di scappare. Nessuno è rimasto ferito ma al momento non ci sono arresti.