Tottenham, pressing costante su Coutinho: si lavora al prestito oneroso per l'ex Inter

vedi letture

Il Tottenham continua a lavorare senza sosta per regalare Philippe Coutinho a mister Mourinho. Secondo Football Insider, gli Spurs starebbero trattando infatti il prestito oneroso del fantasista ex Inter, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco per tornare al Barcellona e poi, con ogni probabilità, ripartire ancora.

Coutinho, dal canto suo, non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Premier per cercare il riscatto dopo un paio di annate complicate, anche se il Barça avrebbe bisogno di cederlo subito a titolo definitivo (e non di nuovo in prestito) per ottenere liquidità economica da investire sugli obiettivi del mercato in entrata (Lautaro Martinez e Miralem Pjanic, in primis).