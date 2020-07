Tottenham, prosegue il mistero Ndombele: con lo Sheffield i primi 20 minuti post-virus

Da pezzo pregiato dello scorso mercato estivo, a vero e proprio oggetto del mistero. Questa è la direzione che sta assumendo la parabola londinese di Tanguy Ndombele, centrocampista francese che il Tottenham ha prelevato nella passata estate per l'importante cifra di 60 milioni di euro dall'Olympique Lione, e che, dopo una prima parte di stagione - sotto la guida di Pochettino - in cui sembrava elemento portante ed indispensabile, sta via via trovando sempre meno spazio, specie con l'avvento di Mourinho in panchina. Tanto da non aver messo ancora neanche un piede in campo da quando la Premier è ricominciata post-Covid fino ad oggi, quando il tecnico portoghese l'ha fatto subentrare al minuto 71, per rimpiazzare Aurier. Un mistero che prosegue, soprattutto considerando che gli interessamenti illustri sul suo conto non mancano, dal Liverpool fino al Barcellona. Mourinho, per ora, però non lo vede.