Tottenham, questa sera la 300^ presenza di Kane. Prima volta con Bale dall'inizio

Questa sera l'attaccante Harry Kane giocherà la sua 300esima gara con la maglia del Tottenham in ogni competizione. Ma per la prima volta sarà schierato dal primo minuto assieme a un altro simbolo del club londinese come Gareth Bale, tornato in estate agli Spurs dal Real Madrid. Kane infatti tornò dai vari prestiti in giro per l'Inghilterra proprio nell'estate in cui l'esterno gallese venne ceduto al Real Madrid.