Tottenham, Sessegnon cerca una nuova casa: lo vuole in Celtic

Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Tottenham sta cercando di piazzare in uscita Ryan Sessegnon, esterno mancino che non incontra i favori di José Mourinho. Il 20enne degli Spurs piace molto al Celtic, che sta cercando un giocatore in quel ruolo. Operazione difficile ma non impossibile vista la necessità del club di Londra di trovare una soluzione per l'inglese.