Tottenham, Son premiato come migliore del corso d'addestramento militare in Corea del Sud

L'attaccante del Tottenham Son Heung-Min ha completato il suo corso d'addestramento di tre settimane in Corea del Sud e ha ricevuto un premio risultando il migliore fra i 157 arruolati in questa mini-sessione. Ricordiamo che all'attaccante il Tottenham aveva dato il permesso di tornare in patria per sottoporsi ad intervento chirurgico dopo l'infortunio al braccio rimediato lo scorso 16 febbraio contro l'Aston Villa. In seguito, con lo scoppio della pandemia, il calciatore è rimasto in patria. Son ha colto l'occasione per prestare servizio militare, che in Corea è obbligatorio ma dal quale era stato esentato per meriti sportivi grazie alla vittoria ai giochi asiatici della Corea del Sud, formazione nella quale Son vi ha giocato da fuoriquota.