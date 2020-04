Tottenham, Son torna a giocare e lo fa con la squadra militare in Corea

Son Heung-Min è tornato a giocare a calcio e lo ha fatto con la squadra militare del corpo dei Marine. Lo riporta la stampa coreana. L'attaccnte del Tottenham, ricordiamo, era andato in patria a febbraio per sottoporsi a intervento chirurgico. Ed è rimasto nel suo paese d'origine come precauzione in seguito alla pandemia da coronavirus. Son ha colto l'occasione per prestare servizio militare, che in Corea è obbligatorio ma dal quale era stato esentato per meriti sportivi grazie alla vittoria ai giochi asiatici della Corea del Sud, formazione nella quale Son vi ha giocato da fuoriquota. La partita, per la cronaca, è stata giocata a porte chiuse per rispettare i protocolli del governo per evitare il diffondersi dell'epidemia.