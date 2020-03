Tottenham, via libera per Heung-Min Son e Bergwijn: sono tornati nei loro paesi

Il Tottenham ha permesso ai suoi giocatori Heung-Min Son e Steven Bergwijn di tornare nei loro paesi d'origine. La Premier League è ancora sospesa a causa della diffusione del coronavirus, pertanto Son è volato in Corea del Sud per motivi personali, mentre Bergwijn è rientrato in Olanda per la nascita di suo figlio. Il Tottenham ha comunicato che comunque i due "continueranno i loro programmi individuali di riabilitazione e di preparazione". Il coreano sta recuperando dalla frattura al braccio destro rimediata nel match contro l'Aston Villa il mese scorso, mentre l'olandese si sta riprendendo dalla distorsione alla caviglia riportata contro il Burnley all'inizio di marzo.