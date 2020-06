Tottenham-West Ham 2-0, Kane torna al gol e Mourinho può finalmente sorridere

vedi letture

Il Tottenham batte il West Ham 2-0 e torna a vincere dopo quattro turni mettendo pressione su Manchester United e Wolverhampton un punto sopra in classifica ma con una partita in meno. Gli Spurs di Mourinho battono gli Hammers grazie all'autogol di Soucek arrivato al 64' e al raddoppio di Harry Kane che torna al gol dopo il lungo infortunio segnando all'82'. Con questi tre punti, la squadra londinese sale al 7° posto in classifica con 45 punti mentre il West Ham adesso rischia di tornare nelle ultime tre posizioni di classifica in attesa delle partite del Bournemouth contro gli Wolves e dell'Aston Villa contro il Newcastle.