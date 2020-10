Tottenham-West Ham, le formazioni ufficiali: Reguilon titolare, Bale in panchina

Alle 17.30 scenderà in campo il Tottenham di José Mourinho che ospiterà il West Ham. Lo Special One ha deciso di puntare su Berwijn in attacco con Kane e Son e lancia Reguilon titolare e si porta Bale in panchina. Nel West Ham c'è Ogbonna in difesa, spazio ad Antonio in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Reguilon; Ndombele, Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Kane, Son.

WEST HAM (3-4-3): Fabianski; Ogbonna, Balbuena, Cresswell; Coufal, Rice, Soucek, Masuaku; Bowen, Antonio, Fornals.