Tra l'impresa Real e l'Inter c'è il Vorskla per lo Shakhtar. Castro: "Sono primi, sarà dura"

Il 27 ottobre si giocherà in Ucraina la sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter. Gli arancioneri hanno compiuto l'impresa contro il Real Madrid e ora si apprestano a giocare contro la formazione di Antonio Conte nella seconda tornata di sfide di Champions League. Intanto, domani, gara alle 13:00 contro il Vorskla. "Sfidiamo una delle leader del campionato (il Vorskla condivide il primato con la Dinamo Kiev, ndr) -dice al sito dello Shakhtar il tecnico Luis Castro-. Come in ogni gara, rispettiamo l'avversario: tutti vogliono lottare per il titolo, per vincere. Sarà una gara difficile, complessa, hanno ottenuto buoni risultati in questo inizio. Saranno belli motivati".