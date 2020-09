Trabzonspor, il presidente ammette: "Difficile trattenere Sorloth". C'è il Tottenham

Quello di Alexander Sorloth è uno dei nomi più caldi di questo mercato estivo. L0attaccante 24enne è in prestito dal Crystal Palace al Trabzonspor, con il club turco che ha ammesso che difficilmente riuscirà a trattenere il calciatore che piace molto a Tottenham e Lipsia. “Sorloth vuole andare via - ha ammesso il presidente Ahmet Agaoglu ai microfoni di Fanatik -. In alcun modo noi cercheremo di trattenere un calciatore che vuole andare via. Agiremo nei migliori interessi del Trabzonspor”. Intanto nella giornata di oggi il tecnico degli Spurs José Mourinho ha parlato così del calciatore: “Non ho intenzione di parlare di Sorloth, è un giocatore del Trabzonspor e non spetta a me parlarne. Se abbiamo bisogno di un attaccante? Sì, ne abbiamo bisogno”.

Sorloth si era trasferito in Turchia in prestito biennale, ma l’inserimento di altri club rende complicata una sua permanenza.