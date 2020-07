Trabzonspor, respinto il ricordo al TAS: i turchi fuori dalla Champions League

Niente Champions League per il Trabzonspor. Dopo l'esclusione dalle coppe europee decisa dalla Uefa, per via delle violazioni in materia di FFP, nella giornata di oggi il TAS ha respinto il ricorso della società turca. "Il 5 luglio 2019 - si legge sul comunicato ufficiale -, la Camera giudicante dell’UEFA CFCB ha stabilito che il Trabzonspor non aveva rispettato il requisito del break-even, come richiesto dal settlement agreement stipulato il 20 maggio 2016 e ha sanzionato il club con l’esclusione condizionale dalla partecipazione a uno (1) Competizioni UEFA per club per le quali si dovesse qualificare nelle stagioni 2020/21 e 2021/22". Il club turco ha successivamente presentato ricorso, ma la decisione presa ha confermato la sanzione da parte della UEFA.