Trabzonspor, si lavora per trattenere Sosa. Ma il giocatore vuole tornare in Argentina

Come riportato da Aksam, il Trabzonspor sta lavorando per trattenere José Sosa. Per l’ex Milan e Atletico Madrid si lavora sul prolungamento di contratto per un anno con opzione per un secondo e su un salario da due milioni di euro. Da chiarire la volontà del giocatore che per motivi familiari vorrebbe tornare in Argentina, dove lo segue conforta l’Estudiantes.