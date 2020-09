Trasferimento record per il Benfica: dall'Almeria arriva Darwin Nunez per 24 milioni di euro

Sedici gol in 30 gol nell'ultimo campionato di seconda divisione spagnola, l'attaccante Darwin Nunez sarà presto un nuovo calciatore del Benfica. Trasferimento record per il club lusitano, che per chiudere l'accordo con l'Almeria verserà nelle casse del club spagnolo 24 milioni di euro. Per Nunez contratto di cinque anni.