Ufficiale Tre addii nell'Union Berlino, si svincola il difensore Knoche e Jensen torna in patria

Tempo di addii, tra rientri dal prestito e fine dei contratti, nelle squadre di tutta Europa e non solo. Nelle scorse ore l'Union Berlino, che è riuscito a salvarsi dopo una stagione piuttosto rocambolesca (iniziata con l'ingresso trionfale in Champions League) ha annunciato che Brendon Aaronson (23 anni) tornerà al Leeds dal periodo in prestito. Due, invece, gli addii da svincolato.

Lascia il difensore Robin Knoche (31 anni, in foto), termina dopo 8 anni anche l'avventura nel club per il portiere di riserva, il danese Jakob Busk Jensen (30) che tornerà a giocare in patria, al Sönderjyske.