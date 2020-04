Tre allenamenti al giorno, no alle 5 sostituzioni. Il Barcellona studia come tornare in forma

Se e quando ripartiranno i campionati, i giocatori delle squadre (di Serie A e non solo) avranno poche settimane per arrivare al top della forma e scendere in campo con la giusta tenuta fisica. Per capire come si può ritrovare il giusto tono atletico, Catalunya Radio ha intervistato Paco Seirul-lo, ex capo preparatore atletico del Barcellona e oggi coordinatore del settore solo a livello formale: “Serviranno allenamenti corti e specifici, suddivisi, per arrivare ad avere uno stato di forma non particolarmente duraturo nel tempo ma sufficiente per competere nel breve periodo. L’idea è fare 3 allenamenti al giorno, più corti e più specifici, con una buona fase di recupero fra questi. Così si potrebbe iniziare a competere a massimi livelli nel giro di 3-4 settimane. Le 5 sostituzioni? Aumentano i rischi di lesione. Più giocatori partecipano al gioco, più rischi ci sono. Una soluzione del genere non risolverebbe niente”.