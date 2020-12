Tre anni e mezzo dopo Sancho il Borussia Dortmund ci riprova: offerta per Braaf del City

vedi letture

Tre anni e mezzo dopo l'acquisto di Jadon Sancho, il Borussia Dortmund ci riprova e vorrebbe mettere le mani su un altro dei migliori gioielli del settore giovanile del Manchester City. Come riporta il quotidiano tedesco 'Bild', il BVB è pronto a presentare un'offerta per l'esterno olandese Jayden Braaf: per il quotidiano tedesco 10 milioni di euro potrebbero bastare, ma il City che è disposto a cedere il calciatore olandese darà via il classe 2002 solo se nell'accordo verrà inserita una clausola che fisserà paletti precisi su un suo possibile ritorno.