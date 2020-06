Tre anni fa il Liverpool acquistava Salah. L'egiziano protagonista nei trionfi di Klopp

Spendere cinquanta milioni per un giocatore, oggi, sembra eccessivo. È l'effetto della pandemia e del lungo stop del calcio, che probabilmente faranno saltare piani e progetti nelle prossime due sessioni di mercato. Saranno finestre di trasferimento low-cost, in cui saranno privilegiati gli scambi e pochi potranno permettersi di investire cifre esorbitanti.

Cinquanta milioni è la somma spesa nel 2017 dal Liverpool per Mohamed Salah. All'epoca sembrava una bazzecola, considerando le valutazioni medie degli attaccanti. La Roma, forse, lo lasciò partire troppo presto, prima che cominciasse l'effetto-Neymar: i giallorossi avrebbero potuto strappare condizioni più vantaggiose, anche perché l'egiziano aveva ampiamente dimostrato il proprio valore. Tre anni fa esatti, Salah firmò con il Liverpool di Jurgen Klopp, che lo ha reso centrale nel suo progetto e ha saputo sfruttarne le caratteristiche meglio di chiunque altro. Novantuno reti in 144 partite, una Champions League (più una finale persa anche a causa del suo infortunio dopo pochi minuti), una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e una Premier quasi in bacheca. Il Faraone ha cambiato la storia del tecnico tedesco e di un club sempre affascinante ma incapace di conquistare un grande trofeo dalla pazza notte di Istanbul di 15 anni fa. Il Real Madrid sembrava intenzionato a portarlo via da quella che sembra la dimensione perfetta e a Salah il corteggiamento non è mai dispiaciuto. Ma tutto lascia pensare che il suo futuro sia ancora tinto di rosso.