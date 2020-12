Tre foto in una Bibbia e una donna misteriosa: un'incredibile storia coinvolge 2 famosi calciatori

Lo hanno ribattezzato "Il mistero delle foto nella Bibbia", e in effetti la storia sembra essere perfetta per un romanzo o una serie televisiva. Un uomo ha acquistato, in un negozio di antiquariato a Londra, una Bibbia usata. Il libro, che era stato donato da una donna latino-americana qualche mese prima, conteneva al suo interno tre fotografie, in cui sono ritratti due famosi calciatori: Gabriel Jesus e Diego Costa. In una di esse, l'attaccante del Manchester City è ritratto in un selfie con una faccia buffa; le altre due, invece, sono più "scabrose", perché ritraggono i giocatori a letto con la stessa donna, probabilmente l'ex proprietaria della Bibbia. Inutile dire che la vicenda ha subito scatenato la caccia alla protagonista e potrebbe creare problemi soprattutto al centravanti dell'Atletico, che è sposato con due figli.