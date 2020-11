Tre squadre, 29 trofei in 11 stagioni. Guardiola al City insegue la Champions: non vince dal 2011

vedi letture

Pep Guardiola ha deciso di continuare la sua avventura al Manchester City . Il tecnico catalano non lascerà dunque l'Inghilterra e proverà a rimpinguare la sua bacheca già zeppa di trofei. Sono ben 29 i titoli conquistati da Guardiola in 11 anni da allenatore. dopo quattro stagioni alla guida del Barcellona (​​dove ha vinto 14 trofei) si è trasferito a New York per un anno sabbatico, prima di prendere le redini del Bayern Monaco, nel 2013. In Germania ha aggiunto altri sette trofei, rivoluzionando lo stile di gioco del club. Infine, l'esperienza al Manchester City: una prima stagione di transizione, poi la migliore della storia del club inglese (quella 2017-18), in cui sono stati stabiliti una miriade di record, inclusa la vittoria della Premier con 100 punti, risultato mai centrato prima. Resta solo il rimpianto Champions, ma Pep avrà altri due anni e mezzo per portarla per la prima volta nella sponda Blue di Manchester

Tutti i successi di Guardiola

Barcellona (2008-12)

La Liga (3), Copa del Rey (2), Supercoppa spagnola (3), Champions League (2), Supercoppa Europea (2), Coppa del Mondo per club (2)

Bayern Monaco (2013-16)

Bundesliga (3), DFB-Pokal (2), Supercoppa Europea (1), Coppa del Mondo per club FIFA (1)

Manchester City (2016-oggi)

Premier League (2), FA Cup (1), League Cup (3), Community Shield (2)