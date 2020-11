Troppe partite, l'allarme di Neuer. "Spero di non vivere mai più una stagione come questa"

Manuel Neuer, portiere della Germania e del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista al sito Sportbuzzer, in cui ha parlato della difficile situazione legata ai troppi impegni ravvicinati: "Non avevamo mai vissuto una stagione come questa prima e spero che non la vivremo più! Alcuni esercizi in allenamento non sono possibili in questo momento. Dopo le partite si recupera, poi si fa un po' di tattica, un'ultima sgambata il giorno prima della partita e poi dobbiamo già rigiocare. Non riusciamo più a organizzare partitelle o mini-tornei. Siamo al limite, ma in ogni caso non dovremmo lamentarci, perché a differenza di tanti altri possiamo giocare e ne siamo molto contenti. Basterebbe guardare allo sport dilettantistico o alla situazione in altri sport".