Troppo alta la valutazione di Sancho. Il Paris Saint-Germain si sfila dalla corsa all'inglese

vedi letture

Il Paris Saint Germain in estate non farà follie per portare in Francia Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il centrocampista offensivo classe 2000 piace a quasi tutte le big d'Europa e ha raggiunto una valutazione superiore ai 150 milioni di euro e per questo il club transalpino ha deciso, come riferisce Le10sports, di sfilarsi dalla corsa non essendo disposta a spendere una cifra così alta per un singolo giocatore seppur talentuoso come l'inglese.