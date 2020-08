Troppo Bayern, ma il Chelsea lotta con orgoglio: 2-1 all'intervallo, i tedeschi in controllo

Nulla da fare per il giovane Chelsea di Frank Lampard. Troppo forte il Bayern Monaco, che chiude il primo tempo in vantaggio e ormai è già con la testa alla Final Eight di Lisbona. A segno Lewandowski e Perisic, dominio assoluto dei bavaresi che però nel finale di frazione subiscono la rete di Abraham.

Lewandowski implacabile - La squadra di Flick comincia al piccolo trotto, dando l'impressione di voler gestire il 3-0 maturato nella gara d'andata ma anche di poter far male ad ogni accelerazione. Al primo affondo, i tedeschi colpiscono: Lewandowski viene steso da Caballero in area, l'arbitro Hategan concede il rigore ma torna subito sui suoi passi, richiamato dall'assistente che segnala un fuorigioco. La revisione al VAR, però, sconfessa quest'ultimo: il polacco si presenta dal dischetto e non lascia scampo al portiere ospite. Dopo 10' è già 1-0.

Raddoppio ed errori di Neuer - Il Chelsea prova a reagire, senza tuttavia riuscire a impensierire mai Neuer. I londinesi sbagliano tanto anche a causa della pressione degli avversari; proprio un errore di James spiana la strada a Perisic, che riceve da Lewandowski e raddoppia al 24'. È notte fonda per Kanté e soci, che però hanno subito un moto d'orgoglio: Hudson-Odoi prende la mira da fuori area e batte Neuer (non perfetto) con un piazzato nell'angolino destro. La rete, però, viene annullata con l'ausilio del VAR per un fuorigioco precedente di Abraham. Proprio l'attaccante, nel finale, riesce a trovare il 2-1 sfruttando un'altra incertezza del numero 1 di casa.