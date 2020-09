Tsonev-Levski Sofia è un affare di famiglia: Radoslav raggiunge il gemello Borislav

vedi letture

Nella mattinata di oggi il Lecce ha comunicato la cessione del centrocampista Radoslav Tsonev al Levski Sofia, il club in cui era cresciuto e si era affermato in patria prima dell’avventura italiana in cui ha vestito anche le maglie di Viterbese e Monopoli. Un ritorno nel club della capitale che coincide anche con un ricongiungimento familiare. Nel Levski infatti dallo scorso tre settembre è tornato a militare il fratello gemello Borislav Tsonev che nel 2016 assieme a Radoslav aveva lasciato il club per iniziare un’avventura lontano dalla capitale bulgara prima con la maglia del Beroe e poi in Croazia con l’Inter Zapresic. I due dopo quattro anni torneranno a occupare la zona centrale del campo del Levski: Radoslav in mediana e il suo gemello qualche metro più avanti.