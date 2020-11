Tuchel: "Domani è una finale. Rassicurazioni? Sarei meno sereno se le avessi avute"

vedi letture

Una vera e propria finale, una partita da non sbagliare assolutamente per non correre il rischio di salutare la competizione. Il PSG affronterà domani il Lipsia nella sfida valida per il quarto turno della fase a gironi della Champions e Thomas Tuchel sa che si gioca il futuro sulla panchina: "Vogliamo vincere, è una finale. Dobbiamo avere più coraggio per segnare che paura di subire. Probabilmente ci schiereremo col 4-4-2 ma è possibile che giochiamo col 4-3-3, come abbiamo fatto a Lipsia e nella Final Eight. Ci sono queste due possibilità, aspetteremo e vedremo chi sarà disponibile".

Marquinhos in difesa per l'assenza di Kimpembé: "Sì, è necessario domani. Penso che lo schiererò in difesa".

La sconfitta di Monaco: "Onestamente stiamo bene. È stata una sconfitta bizzarra, non ha avuto un grande impatto sullo stato d'animo della squadra. Sappiamo bene che è stata colpa nostra, abbiamo perso la concentrazione nel secondo tempo. Adesso tutti sono pronti per un ultimo allenamento e abbiamo fiducia nei nostri giocatori".

Rassicurazioni sul futuro: "Se avessi avuto garanzie, sarei meno sereno di come mi vedete ora".

Mbappé e il problema del gol in Champions: "Se lui o Neymar non segnano, ne risentono tutti, è normale. Spero cehe segnino domani, abbiamo bisogno delle reti di Kylian. Sta facendo di tutto per essere decisivo, ha segnato due gol venerdì. Tornerà ad essere decisivo insieme a Neymar".

Le condizioni di Neymar: "Abbiamo bisogno di lui ed è necessario che ci aiuti in campo. Ha la qualità e l'esperienza per farlo, è un giocatore chiave per noi. Non è nelle migliori condizioni fisiche ma sarà titolare domani".