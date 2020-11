Tuchel elogia Verratti: "Con lui cambiano le cose". Ci sarà domani, Icardi ancora in forse

Thomas Tuchel ha finalmente recuperato Marco Verratti, che è stato protagonista nei minuti finali della sfida contro il Lipsia. Il tecnico tedesco spende parole d'elogio per il centrocampista azzurro: "Verratti può cambiare le cose in campo. In pochi minuti contro il Lipsia ha avuto un impatto straordinario. Abbiamo deciso stamattina che contro il Bordeaux partirà dalla panchina. Può giocare un tempo, sicuramente scenderà in campo". Il Paris Saint-Germain dovrà invece a fare a meno di Marquinhos (piccolo problema agli adduttori), Julian Draxler, Thilo Kehrer, Juan Bernat e dello squalificato Abdou Diallo. Icardi e Gueyé saranno valutati dopo la rifinitura.