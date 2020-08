Tuchel racconta Nagelsmann: "Lo allenai ad Augsburg. Si infortunò e gli chiesi di fare lo scout"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha raccontato in conferenza stampa un simpatico aneddoto su Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia che incrocerà domani sera: "Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions. Ai tempi dell'Augsburg non avevamo un grande staff e siccome era sempre infortunato gli chiedemmo di fare lo scout. È incredibile giocare una semifinale di Champions contro Julian".