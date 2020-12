Tuchel saluta il PSG. Fra titoli, riconoscenza, interviste e un amore mai sbocciato con Leonardo

Novecentosessanta giorni. Tanto è durata l'avventura di Tomas Tuchel alla guida del PSG. Un'esperienza, quella del tecnico di Krumbach, che si è chiusa ufficialmente nella mattinata di oggi, già formalmente terminata dopo lo strappo nato con la dirigenza del club la scorsa settimana, ma che racchiude al suo interno tanto altro. Soprattutto sul piano del risultati.

NUMERI MONSTRE - Il palmares dell'ex Dortmund all'ombra della Torre Eiffel, infatti, parla molto chiaro. In due anni e mezzo di rapporto Tuchel ha portato a casa due titoli di campione di Francia, una Coppa di Francia, una Coppa di Lega francese e due Supercoppe oltre alla soddisfazione di aver conquistato una finale di Champions League persa solo contro il fenomenale Bayern Monaco di Hansi Flick. Un ruolino di marcia, dunque, di tutto rispetto che, se non bastasse per far capire quanto fatto dal manager tedesco, può essere corroborato anche dalle statistiche: in 127 match sulla panchina del PSG Tuchel ha conquistato 96 vittorie, con appena 11 pareggi e 20 sconfitte considerando tutte le competizione. Con una media di punti per partita di 2,35. Numeri pazzeschi anche per una corazzata come quella messa in piedi da Nasser Al-Khelaifi. Numeri che, però, non sono bastati a far scoccare l'amore assoluto fra le parti.

LEO E UN AMORE MAI SBOCCIATO - La posizione del tecnico è, infatti, sempre apparsa in bilico. Ogni mese, per non dire ogni settimana, il suo nome è finito al centro delle attenzioni della stampa specializzata come un Dead Man Walking, un destinato all'esonero. Max Allegri, Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Josè Mourinho sono solo alcuni degli allenatori che negli ultimi due anni si sono avvicendati nel ruolo di "erede al trono". Ma su cosa si basa tutta questa precarietà? La risposta appare semplice: Leonardo. Il dirigente brasiliano, tornato a Parigi dopo la parentesi italiana al Milan, si è infatti trovato a lavorare con un tecnico non scelto da lui, ma comunque supportato dai risultati e da una squadra che si è sempre schierata dalla sua parte. La sconfitta nella finale di Lisbona, però, ha pesato e in questo tribolatissimo 2020 la prosecuzione del rapporto è apparsa più come una scelta per mancanza di alternative vere e proprie che di una scelta condivisa.

LE PAROLE A SPORT1 - Ecco perché la rottura pare essere arrivata per un'intervista dove il tecnico si è lamentato della scarsa riconoscenza, dentro e fuori dal club, per quanto ottenuto da lui e dalla squadra nel corso delle ultime due stagioni. "Il PSG non è solo una questione di calcio giocato" ha spiegato lo stesso Tuchel ed è chiaramente così. Serve coltivare rapporti: una cosa che con Leonardo non è mai avvenuta.