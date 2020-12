Tuchel saluta il PSG, iniziato il conto alla rovescia per il successore: sarà Mauricio Pochettino

vedi letture

Adesso che l'interruzione del rapporto fra Thomas Tuchel e il PSG è divenuta ufficiale, per il club transalpino è iniziato il conto alla rovescia per la nomina del tecnico che guiderà la prima squadra nella seconda parte di stagione. Una nomina che dovrebbe riguardare, a meno di clamorose novità dell'ultima ora, Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham con un passato da calciatore proprio al Parco dei Principi, oramai da giorni in predicato di raccogliere il testimone dall'allenatore tedesco.

A riprova di tutto questo la notizia, apparsa ieri sui media francesci, di un programma per la ripresa delle attività della squadra campione di Francia già comunicato a tutti i tesserati con l'approvazione ufficiosa dello stesso Pochettino