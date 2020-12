Tuchel-Solskjaer, destini incrociati. Il tedesco può sostituire il collega alla guida dello United

vedi letture

Il destino di Thomas Tuchel sembra ormai segnato: il tecnico tedesco, infatti, lascerà quasi sicuramente il Paris Saint-Germain al termine della stagione, ma non dovrebbe restare a lungo senza squadra. Secondo la Bild, il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Ole Gunnar Solskjaer, che non gode di particolare stima da parte dei dirigenti del Manchester United e che potrebbe essere sostituito proprio da Tuchel. Il norvegese, come il collega, ha un contratto in scadenza nel 2021..