Tuchel vince ed evita la tempesta. Ma il suo PSG è in una serie nera d'infortuni

Una vittoria per 3-0, netta, definita, che permette a Thomas Tuchel di respirare e di affrontare un finale d'autunno meno tempestoso. Racconta così il successo del Paris Saint-Germain contro il Rennes L'Equipe oggi in edicola, in una serata dove non sono mancate però le problematiche fisiche. I parigini, già senza nove giocatori, hanno dovuto far a meno a gara in corso per problemi fisici di Gueye, Kehrer, Florenzi e Kean.