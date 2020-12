Tuchel: "Vincere domani ci darebbe un vantaggio agli ottavi. Anche se col PSG non si sa mai"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, alla vigilia della sfida contro il Basaksehir: "Il nostro obiettivo è sempre vincere. Ci prepariamo per vincere ogni partita. Vincere il girone ci darebbe gli ottavi di ritorno in casa, ma conoscendo la storia del PSG, non sarà facile in ogni caso. Ci penseremo poi. Per adesso dobbiamo concentrarci sul Başakşehir, questa è la Champions e non ci sono partite facili in questa competizione".