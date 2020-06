Turchia, 12 positivi al coronavirus all'Akhisarspor: non è a rischio la gara di domani con l'Altay

Nuovi casi di coronavirus in Turchia. Alla vigilia della sfida contro l'Altay, l'Akhisarspor ha comunicato che 12 persone del 'gruppo-squadra' sono risultati positivi al Covid-19. Nel dettaglio, si tratta di tre calciatori (Eser, Keles e Vrsajevic), l'allenatore Vural, un altro membro dello staff tecnico e ben 7 addetti ai lavori del club. La partita di domani, però, non è a rischio: il presidente Karabulut ha già fatto sapere che la squadra disputerà il match, come da regola turca, secondo cui la gara verrebbe rinviata solo se una delle due squadre non disponesse di un minimo di 14 calciatori.