Turchia: Calhanoglu convince, Demiral di più. Fanatik esalta la prova dello juventino

vedi letture

Nel pareggio della Turchia in Russia, sfida valuda per la terza giornata di UEFA Nations League, si sono messi in mostra Merih Demiral e Hakan Calhanoglu. 90 minuti per il difensore della Juventus, salito in cattedra soprattutto nel secondo tempo. Dopo un inizio balbettante, nel quale Artem Dzyuba sembrava fare il bello e il cattivo tempo, ha preso le distanze tornando ad essere il roccioso difensore che conosciamo. Con in più il merito di aver servito l'assist per il pari di Kenan Karaman. Fanatik dà al centrale un 8 in pagella. In Turchia, il sistema di voto va da 1 a 10 come in Italia, ma a differenza nostra senza i mezzi voti. Un 7 per Hakan Calhanoglu, che ha disegnato la punizione che ha portato all'1-1 definitivo. Il trequartista ha giocato a sinitra in un tridente con Efecan Karaca a destra e Burak Yilmaz centrale. Inizio difficile per il milanista, che ha preso col passare dei minuti fiducia, prendendo per mano la squadra alla ricerca del pari.