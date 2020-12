Turchia, clamoroso Galatasaray: pareggia al 95' ma subisce il ko al 100' dal Karagumruk

Succede di tutto nell'incontro valido per il 13° turno di Super Lig turca fra Karagumruk e Galatasaray. Finisce 2-1 per la neopromossa, con Emiliano Viviano tra i pali e Lucas Biglia a centrocampo, ma il modo in cui matura è clamoroso: padroni di casa in vantaggio grazie a una rete di Ndao al 46'. Gli uomini di Terim spareggiano su calcio di rigore trasformato da Diagne al 95'. Tutto finito? Macché. Roco al 98' si fa espellere lasciando il Karagumruk in dieci uomini. Tuttavia riescono clamorosamente a segnare il 2-1 al decimo minuto di recupero con Mevlut Erdinç. C'è persino tempo al 12' di recupero per una sostituzione. Beffa clamorosa per gli uomini di Terim (espulso nel corso della partita), ora secondi a tre lunghezze dall'Alanyaspor.