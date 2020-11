Turchia-Croazia, spettacolare 3-3. Pasalic va in gol, Calhanoglu e Brozovic restano in panchina

Pari spettacolo fra Turchia e Croazia. Al Beşiktaş Park di Istanbul finisce 3-3 con "italiani" (Pasalic) ed ex "italiani" (Budimir e Cengiz Under) a segno. Molti giocatori del nostro campionato in campo: Rog è l'unico ad aver giocato tutti e 90 i minuti. Titolare Pasalic (gol e sostituzione al 77'), anche Badelj ha giocato dall'inizio un'ora. Sono entrati a partita in corso Demiral e Perisic mentre sono rimasti in panchina Calhanoglu e Brozovic.