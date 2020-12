Turchia: dopo il Galatasaray anche il Fenerbahce va ko, ora l'Alanyaspor può scappare

In Turchia continuano a cadere le big e dopo la sconfitta del Galatasaray, battuto 2-1 nell'anticipo in casa del Karagumruk, è arrivato anche il ko del Fenerbahce, sconfitto 3-1 dal Gaziantep. Domani dunque l'Alanyaspor primo in classifica avrà una grande chance per allungare in classifica.

TURCHIA - TURNO 13

Karagumruk-Galatasaray 2-1

Goztepe-Hatayspor 0-1

Trabzonspor-Rizespor 2-1

Yeni Malatyaspor-Kasimpasa 2-0

Gaziantep-Fenerbahce 3-1

DOMENICA

11:30 Genclerbirligi-Ankaragucu

14.00 Denizlispor-Alanyaspor

17.00 Besiktas-Erzurum BB

LUNEDì

17.00 Antalyaspor-Kayserispor

17.00 Konyaspor-Sivasspor

CLASSIFICA: Alanyaspor 26*, Galatasaray 23*, Fenerbahce 23, Gaziantep 21*, Hatayspor 21*, Karagumruk 20, Yeni Malatyaspor 19*, Besiktas 19**, Goztepe 18, Kasimpasa 18, Konyaspor 15**, Basaksehir 15*, Rizespor 15*, Antalyaspor 14*, Sivasspor 11**, Genclerbirligi 11**, Kayserispor 10**, Erzurum 9*, Ankaragucu 8**, Denizlispor 6**.

*una gara in meno

**due gare in meno